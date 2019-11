Un nouveau nom pour la ville d’Asbestos

Asbestos (RL) - Après avoir annoncé que le projet de création d’une nouvelle entité municipale entre Danville et Asbestos ne verrait pas le jour pour le moment, le conseil municipal d’Asbestos annonce avoir entériné la motion pour enclencher un processus de changement de nom pour la municipalité située au cœur de la MRC des Sources. Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, l’appellation actuelle représenterait un frein au développement économique extérieur pour la municipalité, particulièrement dans les milieux anglophones. C’est donc dans une optique de maintien et de développement continuel du dynamisme citoyen et économique que le conseil en est venu à la décision de procéder au changement du nom de la ville. Étant tout aussi imprégnés de l’histoire et du patrimoine d’Asbestos que leurs concitoyens, les élus municipaux tiennent à assurer que l’ensemble de ces éléments sera pris en considération tout au long du processus entourant le changement.

«Comme les citoyens sont les ambassadeurs d’une municipalité et sont les représentants de sa vitalité, il allait de soi que la population serait partie prenante du processus et du choix du nouveau nom» de souligner le Maire Hugues Grimard. «Nous souhaitons une démarche transparente et inclusive», a-t-il ajouté.

Beaucoup de détails demeurent encore à préciser, mais il est d’ores et déjà possible d’affirmer que le conseil municipal recueillera les suggestions des citoyens en plus d’inclure d’autres moyens qui seront mis en places, afin de faire ressortir les toponymes possibles.

Il nous a d’ailleurs été permis d’apprendre que le nouveau nom sera divulgué en 2020 à l’occasion d’un événement rassembleur pour l’ensemble des citoyens. D’ici là, la Ville d’Asbestos assure la population de sa transparence quant à l’évolution du processus et tiendra la population au fait des différents développements, grâce notamment à son site internet, le portail citoyen Jean-Paul et la page Facebook de la ville.