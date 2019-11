Richmond invite ses citoyens à sa consultation pour sa nouvelle politique familiale

Richmond – La ville de Richmond invite ses citoyens à venir donner leur opinion sur sa future politique familiale à l’occasion d’un évènement tempêtes d’idées.

Cette activité aura lieu le dimanche 17 novembre à la salle communautaire située au 820, rue Gouin. La consultation interactive se déroulera entre 9h et 14h. Les éléments qui en ressortiront constitueront la fondation de la future politique familiale. Le format de l’activité permettra d’arriver au moment où votre horaire vous le permet durant l’avant-midi et ne vous prendra pas plus de 2 heures.

Pour l’occasion, les organisateurs offriront des nombreux prix de présence. Du café et des collations seront offerts gratuitement. Une attention toute spéciale sera apportée aux tout petits puisque les organisateurs leur ont prévu différentes activités.

L’activité est organisée par le comité de pilotage de la politique familiale. Ce dernier très représentatif du milieu, est composé de plusieurs acteurs impliqués doit des conseillères municipales, représentants des écoles, direction de services de garde, employés d’organismes œuvrant auprès des familles ainsi que plusieurs parents de la communauté.

Cette initiative n’aurait pu voir le jour sans la contribution financière du ministère de la Famille dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales.

Au plaisir de vous y voir en grand nombre le 17 novembre prochain!