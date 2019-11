Saint-Camille lance sa certification FOC

Saint-Camille (RL) - La municipalité de Saint-Camille a lancé, au cours d’une conférence de presse présentée au P`tit Bonheur mercredi dernier, le programme de certification fabrication d’origine camilloise. Calqué sur l’initiative (fabrication d’origine caxtonnienne), qui a vu le jour dans le village de St-Élie-de-Caxton suite à l’idée développée au cours de discussions regroupant le réputé conteur Fred Pellerin et deux concitoyennes de l’endroit, mesdames Isabelle Héroux et Christine Ouellet, le programme vise à mettre en valeur les incontournables qui font la renommée de la municipalité et la fierté des gens qui en découle.

Ainsi, Saint-Camille a entrepris au cours des derniers mois des démarches auprès du groupe de St-Élie, afin d’avoir accès au programme FOC, son fonctionnement et ses critères de sélections. «… nous croyons que de mettre une étiquette de marque et notre fierté sur les trucs et produits qui viennent d’ici, cela nous permettra chaque jour, d’être encore plus fier d’où l’on vient» de souligner le Maire Philippe Pagé lors de son allocution. Ce sont donc six premiers lauréats qui se sont fait attribuer l’étiquette de fabrication d’origine camilloise, lors de ce lancement. Ces derniers sont : Le studio de yoga adapté en milieu rural de Yoga des Sources, La Pimentée (pizza) du P’tit bonheur de Saint-Camille, les cretons pomme de la ferme Lait sangliers des bois, les ateliers de théâtre pour enfants des Broches à foin, les tête-à-tête à la chandelle de Bach de Boulv’Art Saint-Camille et les épinards géants d’hiver de la clé des champs.

Un autocollant et le logo de la certification locale accompagneront désormais les produits qui bénéficieront également d’une publicité adaptée. Sur une note un peu légère et dans le but de sceller le partenariat entre les deux communautés, le maire de Saint-Camille a profité du moment pour remettre la toute première clé symbolique du village à l’artiste Fred Pellerin, soulignant du même coup son apport au développement des milieux ruraux au Québec et ailleurs.