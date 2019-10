Hugues Grimard réélu à la présidence de la TME

MRC des Sources (RL) - L’assemblée générale annuelle de la table des MRC de l’Estrie, qui se tenait le 19 septembre dernier, aura permis à l’ensemble des élus de réélire à l’unanimité M.Hugues Grimard au poste de Président. Ce dernier, qui est maire de la ville d’Asbestos et préfet de la MRC des Sources depuis plusieurs années également, en sera à un 3e mandat à la tête du regroupement estrien.

«C’est avec un grand sentiment de fierté que j’accueille ma réélection au poste de Président. C’est un privilège pour moi de voir que l’ensemble de mes collègues des MRC de l’Estrie me confie à nouveau ce rôle. La force de notre équipe se trouve à plusieurs niveaux, dont par exemple la synergie de groupe et la mobilisation de tous à l’atteinte de nos objectifs communs. Cela apporte très certainement un pouvoir politique franc pour l’ensemble des MRC de l’Estrie. Nous continuerons de travailler sur des projets structurants et qui supportent le dynamisme du développement régional.» Nous a-t-il confiés. À noter que M.Luc Cayer, préfet de la MRC du Val Saint-François, a également été renouvelé dans ses fonctions de vice-président de la TME.

Si les deux dernières années ont été des plus chargées en ce qui concerne les dossiers estriens, plusieurs seront à surveiller au cours des prochains mois, dont notamment l’impact du nouveau Pacte fiscal du gouvernement provincial avec les municipalités.