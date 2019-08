6 000 $ pour les jeunes de la région de Richmond

Richmond – Le tournoi des maires de la région de Richmond qui se tenait le vendredi 16 août dernier a permis d’offrir 6 000$ au profit d’associations sportives et organismes. Le chèque symbolique a été payé à l’ordre de La jeunesse de la région de Richmond afin d’encourager les organismes qui du milieu auprès des jeunes de la région.

Parmi les participants aux rondes de golf à Melbourne et du repas qui se tenaient au Centre communautaire de Richmond, c’est douze maires et mairesses du Val-Saint-François qui ont pu à la fois s’amuser et se côtoyer durant la journée du 16 août.