Entente Québec-Municipalités : la tournée de l’UMQ s’arrête à Sherbrooke

Estrie – Dans le cadre de sa tournée des chambres de commerce du Québec, l’Union des municipalités du Québec a fait arrêt à Sherbrooke pour interpeller les gens d’affaires de la région sur l’avenir de l’impôt foncier et les enjeux entourant la signature du prochain pacte fiscal. Depuis juin 2019, l’UMQ a entrepris des négociations avec le gouvernement du Québec en vue de conclure une nouvelle entente Québec-Municipalités sur la fiscalité, aussi appelé pacte fiscal. Souhaitant élargir la conversation à l’ensemble des contribuables, Alexandre Cusson, président de l’UMQ et maire de Drummondville, a rencontré les entrepreneurs de la région de Sherbrooke pour discuter de fiscalité municipale.

« Le contribuable fait sa part. Au gouvernement de faire la sienne »

Alors que les municipalités ont fortement contribué au retour à l’équilibre budgétaire, le gouvernement du Québec a les marges de manœuvre pour répondre positivement aux demandes des gouvernements de proximité.

«La taxation foncière est un modèle en fin de vie qui date d’une autre époque. Puisque nous sommes résolus à ne pas alourdir davantage le fardeau sur les épaules des contribuables, nous nous tournons vers le gouvernement. Ce que nous demandons, c’est qu’il fasse partie de la solution et utilise une partie de ses importantes marges de manœuvre pour régler la situation. Le contribuable fait sa part. Au gouvernement de faire la sienne», a renchéri Cusson, qui rappelle que pour l’année2019, le gouvernement du Québec a dégagé un surplus budgétaire de près de 7,5 milliards $.

La campagne, qui s’intensifiera au courant des prochaines semaines, a déjà fait arrêt à la Chambre de commerce de Gatineau (22 août), et se poursuivra à Saguenay (10 septembre), Québec (12 septembre) et Rimouski (17 septembre). Tous les détails relatifs à la tournée et aux priorités de l’UMQ dans le cadre des négociations du prochain pacte fiscal sont disponibles sur le site umq.qc.ca/pactefiscal.

