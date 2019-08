Bonne réussite pour le tournoi du maire Bertrand Ménard

Richmond – Le tournoi de golf du maire de la Ville de Richmond, Bertrand Ménard, a démarré durant l’avant-midi du 16 août au Club de golf Richmond-Melbourne. C’est surtout en début d’après-midi que l’activité s’est mise en marche sans devoir ouvrir les parapluies. M.Ménard qui a coordonné l’accueille et les départs a pris soins de débuter avec les trois autres mairesses et maires. Il s’agissait de Martha Hervieux, mairesse de Kingsbury; de James Johnson, maire du Canton de Melbourne et de Herman Herbers, maire du Canton de Cleveland.

Au terme du tournoi, les participants et convives étaient attablés au nombre de 125 personnes à la salle du Centre communautaire de Richmond. Parmi des conseillères et conseillers s’ajoutaient les maires de Richmond, Melbourne, Cleveland, Kingsbury, Windsor, Saint-Denis-de-Brompton, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Canton de Valcourt, Val-Joli, Racine, Saint-François-Xavier-de-Brompton et Stoke.

Lors de l’apéro et du souper, les convives ont pu apprécier les nombreuses photos anciennes et objets de Lisette Lapointe et de son frère Jean-Rock.