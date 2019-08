Puits contaminés : Des citoyens de Val-Joli pourront enfin obtenir de l’eau potable

Val-Joli (RC) –Depuis 2012, des citoyens de Val-Joli résidant dans les secteurs du 10erang et de la route 249 devait composer avec une problématique de puits contaminés. Finalement, huit ans plus tard, c’est durant l’avant-midi du 13 août 2019 que le député de Richmond, André Bachand, et le maire de la Municipalité, Rolland Camiré, confirmaient que les travaux d’alimentation en eau potable du secteur de la 249 et le rang 10 débuteront d’ici quelques semaines, suite à l’approbation du règlement d’emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Rappelons que ces travaux sont nécessaires pour corriger la situation préoccupante de santé publique qui sévit actuellement sur une partie du territoire. Il s’agit de contaminants de types tétrachloroéthylène et benzène dans la nappe phréatique.

« Pour notre municipalité, cette aide permettra enfin de pouvoir desservir en eau potable les citoyens des secteurs concernés. Il s’agit d’une préoccupation de santé publique qui perdure depuis beaucoup trop longtemps. L’ensemble des citoyens de Val-Joli pourront également bénéficier de cette aide puisque les infrastructures municipales de loisirs et l’hôtel de ville font partie du tracé des travaux », constate M. Camiré.

Les travaux consistent à la construction d’un réseau d’aqueduc, d’environ 2.9 km, à partir de l’usine de filtration de la Ville de Windsor pour desservir les citoyens sur le tracé de la route 249 et d’une portion du rang 10, ainsi que la construction d’un surpresseur. Un poste de surpression sera également aménagé afin d’assurer aux citoyens une pression constante dans le réseau de distribution. La couverture de protection incendie sera également bonifiée par l’ajout de bornes fontaines.

Le coût des travaux est estimé à 3 446 008 $ et ceux-ci devraient durer entre 12 et 16 semaines pour se terminer vers le 15 décembre 2019. Les sources de financement confirmées permettront d’envisager un coût abordable pour l’ensemble des citoyens desservis par ce projet.

« Je me réjouis de cet investissement qui permettra à une cinquantaine de résidences d’être desservies par un nouveau réseau de distribution d’eau potable. Je suis fier de constater que notre gouvernement passe à l’action dans la région. En tant que député de Richmond, j’entends jouer un rôle proactif pour faire avancer des dossiers comme celui-ci, au bénéfice des citoyennes et citoyens de ma circonscription », d’apprécier M. Bachand.

Sources de financement et montants confirmés

• TECQ (taxe fédérale sur l'essence aux municipalités 2014-2018 : 715 974 $;

• TECQ2019-2023 : 821 224 $;

• PRIMEAU ((Programme d'infrastructures municipales d'eau), volet 2.1 : 1 425 000 $;

• Subvention du député André Bachand : 50 000 $;

• Don Énergir reçu au Congrès de la FQM (Fédération québécoise des municipalités) : 5 000 $;

• Sommes affectées par la Municipalité : 69 093 $;

• Total des aides financières et sommes affectées : 3 086 291 $;

• Coût des travaux 3 446 008 $ - 3 086 291 (sources confimées) : 359 717 $.

Des sommes d’au-delà de 100 000 $ ont déjà été investies dans le projet au fil des dernières années par la Municipalité.

Le projet d’alimentation servira en premier lieu à offrir une eau potable de qualité aux citoyens présentement touchés par la contamination, tout en permettant d’agir en prévention pour les propriétés à proximité des secteurs visés. L’ajout de bornes fontaines améliorera la couverture incendie, tandis que les bâtiments à vocations communautaires pourront enfin offrir une eau potable.

Réunis à la salle municipale, le maire Rolland Camiré et ses collègues ont salué la présence du député André Bachand et l’appui initial de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest. Parmi les différents intervenants, l’ingénieur Jean Beauchesne de la firme WSP à Drummonville a été un atout important dès le début, ainsi que la directrice de la Municipalité, Nathalie Rousseau.