Le Wi-Fi maintenant offert gratuitement à la Place René-Thibault

Richmond – La Ville de Richmond est heureuse d’annoncer qu’à partir du 6 août, les utilisateurs de la Place René-Thibault, située au centre-ville, ont accès gratuitement à Internet via Wi-fi.

En effet, les utilisateurs auront accès au réseau durant les heures d’ouverture de la Place René-Thibault, soit de 7h à 22h. Ce projet est le fruit du comité citoyen travaillant sur le développement économique. Le comité avait présenté lors du dernier budget municipal un projet qui avait pour objectif d’augmenter l’affluence au centre-ville en y installant un accès sans fil gratuit à Internet. L’idée fut acceptée par le conseil municipal qui l’ajouta au budget2019. Le comité citoyen, tout comme le conseil municipal, voit dans cette nouvelle installation une action supplémentaire ayant pour objectif de redynamiser le centre-ville.

Le maire est particulièrement fier de ce projet. «Nous sommes présentement en réflexion afin de nous doter d’une vision visant la redynamisation du centre-ville. L’un des objectifs que nous avons est de rendre plus attractif le cœur de notre ville. Pour y arriver, nous devons mettre en place des actions à long terme, et d’autres à court terme. Nous croyions d’ailleurs qu’une multitude de petites actions réfléchies et concertées peuvent avoir un apport significatif sur notre centre-ville», explique le maire.

L’accès sans-fil à Internet est gratuit et facile d’accès pour tous en se branchant au réseau «Ville Richmond Public». Les citoyens sont invités à profiter tout au long de l’année de ce nouveau service offert par la Ville de Richmond.