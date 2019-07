Hugues Grimard reporté au poste de préfet de la MRC des Sources

MRC des Sources (RL) - Le conseil des maires de la région des Sources était réuni mercredi dernier afin de procéder à l’élection du poste de préfet de la MRC ainsi que de celui de préfet suppléant. Ainsi, au terme de cette rencontre le Maire d’Asbestos M.Hugues Grimard, a été réélu à l’unanimité au poste de préfet, alors que M.Pierre Therrien, Maire de St-Adrien, se voyait confier à nouveau le rôle de préfet suppléant. Il s’agit donc d’une continuité pour l’exécutif de la MRC des Sources alors que M.Grimard entame sa neuvième année à la tête de la Municipalité régionale de comté des Sources et que Pierre Therrien est en poste depuis plus de dix années maintenant.

«C’est un grand honneur et un grand plaisir de recevoir à nouveau ce vote de confiance de la part de mes collègues. Nous avons travaillé fort pour faire avancer les dossiers sur la table et notre synergie de groupe est des plus productives et efficace. Nous travaillons de concert afin de permettre de trouver des pistes d’innovations comme les écomatériaux, le développement durable, sans oublier bien entendu le développement du Magnésium, qui permettra tout à leurs façons de faire rayonner la région à l’échelle internationale.» Mentionne M.Grimard.

Pour M.Pierre Thérrien, le mandat de préfet suppléant revêt une grande importance «Être préfet suppléant est une tâche importante dans une MRC qui a des visées d’envergure comme la nôtre. Je suis très heureux que les élus aient décidé de me nommer à ce poste et de me faire confiance pour représenter leur voix lorsque l’occasion se présentera.» Confia-t-il par voie de communiqué.