Saint-François investit près de 330 000 $ sur ses routes

Saint-François – La Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton confirme que c’est près de 330000$ qui seront investis sur les routes rurales et urbaines au cours des prochains mois.

«L’entretien des routes constitue, chaque année, le plus gros poste d’investissements de la Municipalité. Le budget2019 prévoit des investissements de 327080$ en voirie locale. Ce montant exclut les opérations de déneigement qui, par ailleurs, totalisent près de 380000$. C’est beaucoup, mais en même temps, c’est peu pour entretenir les 55km de routes. Chaque année, nous essayons de travailler de façon plus efficiente pour respecter la capacité de payer des contribuables», mentionne le maire Gérard Messier.

C’est ainsi qu’à la suite de sections projet-pilote sur le territoire, il a pu être observé que les endroits où une membrane avait été placée sous le rechargement de gravier étaient plus durables, moins abimés, surtout au printemps. «En mettant une membrane, on évite que le nouveau gravier se mélange avec l’ancien fond souvent problématique, car c’est souvent les “vieux graviers” mélangés à l’eau, à la boue qui cause les ventres de bœuf et les trous sur les chaussées au printemps», explique le maire.

Parmi les travaux planifiés, il y a eu la deuxième couche d’asphalte sur la rue de l’Église Est le 27 mai dernier. Au cours des prochaines semaines, l’équipe des travaux publics effectuera le rechargement de gravier pour les rangs5 et 6, les chemins Labrie et Robert ainsi que pour les rues du Parc, St-Pierre et Danny. Il est également prévu d’effectuer du rapiéçage sur la partie des chemins Salois et Robert, les rangs2 et 6 ainsi que la rue de l’Église Est.

«Nous sommes également en attente de réponse pour les travaux de planage et de resurfaçage d’une partie du rang7 sur une distance d’environ 900m, de même que pour les travaux de décohésionnement et de renforcement d’une partie de la rue de l’Église Est qui eux, sont prévus pour 2020-21. Nous avons également mandaté dernièrement une firme d’ingénieurs pour obtenir les certificats requis pour stabiliser un talus sur une section du chemin de la Rivière Sud», conclut le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton.