Nouvelles de Val-Joli : Internet et système téléphonique

Val-Joli (RC) – Présent parmi les membres du comité Internet de la MRC du Val-Saint-François, le maire Rolland Camiré a récemment confirmé que la Municipalité de Val-Joli sera desservie entièrement sur le territoire en 2020. C’est ce qu’a affirmé la directrice générale de Cooptel, Marie-Eve Rocheleau.

«Cogeco nous a dit la même chose, mais pour eux la représentante, MmeLévesque de Trois-Rivières, m’a présenté la carte du territoire, car ils ont eu une aide financière du fédéral pour desservir 388 propriétés du Val-Joli et du Canton de Cleveland. Elle m’a dit qu’elle communiquerait bientôt avec moi et je lui ai répondu que la subvention avait été accordée en décembre 2017. Elle me précise que le gouvernement tarde toujours à signer les ententes avec les câblos-distributeurs. On a toujours espoir, mais personne ne veux nous le confirmer par écrit», constate de nouveau M.Camiré.

Système téléphonique

Depuis le 8 mai dernier, la Municipalité a apporté des modifications au système téléphonique afin d’améliorer le service aux citoyens. Lorsque vous communiquez avec la Municipalité, vous devez continuer à composer le numéro de poste de la personne à qui vous souhaitez parler afin d’être directement dirigée vers elle. Si celle-ci est en ligne ou absente, vous serez automatiquement transféré sur sa boîte vocale et nous vous invitons à lui laisser un message (votre nom et numéro de téléphone). L’employé vous rappellera dans les meilleurs délais.

Cependant, su votre appel exige un suivi immédiat (état des routes, animaux morts sur la route, urgence, etc.), vous avez maintenant l’option de composer le zéro (0) et lorsque que possible, votre appel sera pris en charge. Toutefois, si le personnel en place est déjà en ligne, il se peut que votre appel soit dirigé à nouveau vers une boîte vocale de la réception, mais désormais, tout le personnel du bureau peut accéder à cette boîte afin de faire un suivi rapide.