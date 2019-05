Souper des Maires à Richmond

Richmond - Mercredi dernier le 22 mai, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Richmond invitait le Maire de Richmond, M Bertrand Ménard, ainsi que ceux des villes avoisinantes, à venir parler de leurs projets ainsi que de leurs réalisations. Sur la photo de la table d’honneur on reconnait MmeMartha Hervieux de Kingsbury, Jean-Pierre Bourdua d’Ulverton, Bertrand Ménard de Richmond, James Johnston de Melbourne et Herman Herbers de Cleveland. Nous publierons sur notre site web : www.actualites-letincelle.com, les allocutions de certains maires.