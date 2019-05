Souper des Maires - Allocution du maire de Richmond, Bertrand Ménard

L’automne dernier, la Ville de Richmond a dévoilé en grandes pompes sa nouvelle image de marque qui sera la base de notre marketingterritorial. Le logo de la ville a été modernisé tout en conservant l’héritage que lui ont donné les fondateurs de la Ville, il y a plus de 135 ans.

En avril dernier, le conseil municipal, sur ma recommandation, tenait une grande consultation citoyenne sur sept axes de développement : santé, culture et tourisme, développement économique, loisir, main-d’œuvre, jeunes et famille et infrastructures. Plus d’une centaine de citoyens ont débattu pendant un après-midi sur leurs attentes. Cette rencontre a permis la formation de trois comités toujours actif qui sont : attraction économique, rayonnement et qualité de vie.

Ces comités ont la tâche de développer des projets qu’ils soumettront au conseil municipal qui en fera l’analyse. De plus, ces comités visent le maintien de la participation citoyenne. Comme je l’ai souvent dit, le conseil municipal ne peut tout faire seul et les citoyens doivent s’impliquer, non seulement pour soumettre des idées, mais surtout pour les réaliser.

Je suis confiant que ces comités feront toute la différence dans l’évolution de notre communauté

Vous êtes à même de le constater : nous sommes à mettre en place diverses stratégies qui seront porteuses pour Richmond et sa région. Nous croyons fermement que nous devons nous positionner stratégiquement en matière de milieux de vie, de prospérité économique, de tourisme et de culture. Ainsi, les familles découvriront un milieu de vie dynamique, un environnement sécuritaire et sain qui permettra à tous les membres de la famille de grandir en harmonie avec ses plus profondes aspirations.

La prospérité économie passera par l’arrivée d’une main-d’œuvre disponibles et prête à son tour à contribuer au développement de la communauté par son implication et des idées.

L’arrivée prochaine du gaz naturel donnera un nouvel élan au développement économique. Ce développement demandera de la part de nous tous une grande ouverture d’esprit afin de se projeter dans l’avenir et avoir un pas d’avance sur la concurrence.

Pour y arriver, tous les intervenants devront mettre l’épaule à la roue et développer une seule et unique vision, celle qui permettra de voir en l’avenir d’une communauté qui a beaucoup à offrir et qu’il vaut la peine de découvrir.

Je fais appel à chacun d’entre vous ce soir pour que nous mettions de côté nos intérêts personnels afin de nous concentrer sur un objectif commun : celui de travailler ensemble afin de faire de notre collectivité un milieu de vie accueillant où il fait bon vivre, afin que nous soyons tous des ambassadeurs de notre région et fière d’en parler. Ça ne veut pas dire de se fermer les yeux sur les aspects moins positifs; ça veut dire qu’il y a des solutions pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontée et qu’ensemble nous avons les moyens et la volonté de changer les choses.

La Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond est un outil formidable de concertation. Je crois, monsieur le président, que vous êtes vous êtes à la barre d’une organisation qui peut faire la différence. Non seulement êtes-vous un organisme regroupant des gens influents, possédant une vision de l’avenir, mais vous avez le rôle de réunir ces forces vives du milieu afin de faire réaliser un bond en avant à toute la région. Merci et bonne soirée!