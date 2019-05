Souper des Maires - James Johnston, Canton de Melbourne

Melbourne n’a pas les mêmes réalités qu’une ville ou une municipalité plus grande. Nous sommes une communauté rurale avec beaucoup de terres agricoles et peu de possibilités de développement, qu’il s’agisse de développement résidentiel, commercial et industriel. Malgré cela, voici l’empreinte que nous avons fait récemment et ce que nous prévoyons dans l’avenir.

Cependant, le maire du Canton de Melbourne, James Johnston, constate depuis deux ans plusieurs avantages liés à la communauté et aux organisations. Voici d’ailleurs un portrait regroupant divers aspects concernant la Municipalité.

Soutien financier aux organisations

Des montants sont disponibles pour la jeunesse, la culture, le divertissement, le sport, le tourisme et les activités sociales. Ces soutiens bénéficient au Centre de ski de fond Richmond-Melbourne, à la Société d’histoire du comté de Richmond, au Centre d’Action bénévole de Richmond et des 4-H.

Collaboration avec Richmond et Cleveland

La Municipalité a participé à plusieurs activités avec Richmond et le Canton de Melbourne à l’occasion de la Fêtes des nouveau-nés, des Plaisirs d’hiver, de la soirée des bénévoles ainsi que les fêtes de la Famille et de Noël dans le cadre de l’entente intermunicipale en loisirs.

Qualité de vie des citoyens

Plusieurs améliorations ont permis d’accroitre la participation des gens dans le cadre des distributions d’arbres et de compost, la production d’un calendrier, l’aménagement autour du Marché champêtre et de nos trois parcs, de la refonte du site web ainsi que la révision et réfection du Plan de mesure de la sécurité civile.

De plus, l’adhésion aux Fleurons du Québec et ce, même si Melbourne est principalement un territoire rural, nous avons pu se démarquer et obtenir trois Fleurons à notre première année de participation.

Promouvoir la jeunesse

Deux bourses d’études offertes afin de récompenser la réussite scolaire; la participation financière envers les activités dans la cadre des Journées de la persévérance scolaire ainsi que l’installation des Croque-livresaux parcs Bellevue, Coburn et au Marché champêtre.

Hygiène du milieu et environnement

Les dernières données nous révèlent que les récupérations du plastique agricole, seulement pour notre municipalité pour un mois, était approximativement de 2,7 tonnes métriques.

Melbourne priorise le compostage afin de réduire la quantité afin de respecter les exigences du PGMR de la MRC. De plus, nous tenons maintenant des réunions du conseil sans papier.

Achat local et développement régional

Durant l’année 2018, afin de faciliter le développement agricole et pour valoriser son territoire agricole par le biais de l’agrotourisme, le Canton a modifié le règlement de zonage relatif à l’usage « établissement hôtelier limitatif ». Ce changement permettrait aux visiteurs de passer quelques nuitées à la ferme, de visiter la région et gouter aux produits offerts dans les alentours.

Internet haute vitesse

Nous avons fait parvenir à tous nos citoyens un sondage afin de vérifier quel était l’intérêt des gens à obtenir un réseau par fibre optique. Nous avons eu la confirmation que la firme Cooptel va construire un réseau dans notre municipalité. Il offrira la téléphonie, la télévision et l’internet.

Projets et équipe

Réparation structurale du plancher au deuxième étage à l’hôtel de ville; la conservions des lumières au DEL, l’installation ce printemps d’une nouvelle glissade au parc Coburn et les ouvertures du Marché champêtre ainsi que le Café Bistro L’Horloge Cassée prévu pour la fin de mai ou juin.

Par ailleurs, Melbourne a un très grand territoire et de nombreux kilomètres de route à entretenir. La priorité est donnée aux rechargements, aux creusages de fossés, aux changements de ponceaux et aux débroussaillements des chemins. Il est aussi important de tenir compte les diverses mesures d’urgence.

En terminant, j’aimerais souligner le bon travail de notre conseil et de nos employés. Nous avons une bonne équipe. Grâce à leur assiduité et à leur professionnalisme, la population du Canton de Melbourne bénéficie d’un excellent service.