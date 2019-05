Bienvenue sur le nouveau site web de Saint-Denis-de-Brompton

Saint-Denis – Alors que la Municipalité adoptait une toute nouvelle signature graphique en mai dernier, la mise à jour de son image se poursuit avec le lancement de son tout nouveau site web toujours accessible via l’adresse www.sddb.ca. Grâce à un visuel complètement revisité, une gestion documentaire optimisée et une plateforme simple d’utilisation s’adaptant à toutes les technologies de l’information, ce site rend la Municipalité des plus accessibles.

Développée en collaboration avec la firme ADN Communication qui s’est spécialisée depuis quelques années dans la conception de sites web municipaux, la nouvelle plateforme offre différentes fonctionnalités qui amélioreront les interactions avec les citoyens: des sondages permettant de prendre le pouls sur divers enjeux, des répertoires d’organismes, d’entreprises et de services locaux, des alertes personnalisées, des galeries de photos, vidéos et plus encore.

Soyez informé immédiatement quand ça compte

Les Saint-Denisiens sont invités à s’inscrire gratuitement aux alertes municipales afin d’être informés rapidement de diverses situations les concernant. Qu’il s’agisse de lancer un avis d’ébullition sur le réseau d’aqueduc, de connaître les entraves à la circulation en raison d’un accident ou de travaux, d’être informé de l’annulation de certains services comme la collecte des matières résiduelles, la municipalité pourra, en quelques clics seulement, partager à tous les abonnés concernés un appel automatisé, un message texte ou un courriel, et ce, selon les préférences de chaque utilisateur.

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre à l’adresse www.sddb.alertesmunicipales.com ou directement sur le site web de la Municipalité, à la section Alertes.