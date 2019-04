Site internet renouvelé pour St-Adrien

St-Adrien (RL) - La population et les médias étaient conviés à la Meunerie de St-Adrien le jeudi 18 avril, à l’occasion d’un cocktail «5 à 7» marquant le lancement officiel du tout nouveau site internet de la municipalité. Le projet avait été soumis au comité de développement économique de l’endroit il y a de cela près de deux ans et c’est avec fierté que M.David Savoie et son équipe présentaient le produit final au public sur place, lors de cette conférence de presse. «Un lancement comme celui-ci représente tout d’abord une grande fierté, celle d’avoir pu livrer un produit qui est vraiment aux couleurs des gens St-Adrien, ça représente également une charge de travail très importante, mais avec un résultat vraiment gratifiant. Le renouveau du site internet a pour but de donner une vitrine moderne et dynamique à l’image de la population grandissante de St-Adrien, permettant du même coup une gestion accrue et plus adéquate du contenu d’informations que l’on peut retrouver sur le site. De ce fait, les gens pourront participer à la mise à jour régulière des informations, comme le bottin des ressources par exemple, en effectuant des propositions d’ajout et/ou de modifications à des fiches existantes, dans la rubrique créée à cet effet». De commenter, M.Savoie.

La satisfaction se faisait sentir tout autant au niveau des élus municipaux, alors que le maire suppléant M.Claude Dupont, se disait très enthousiaste par les volets d’innovations que l’on retrouve sur le site, donc notamment celui qui s’intitule «Gens d’ici». Il s’agit en fait d’une section où les familles de la municipalité ont l’opportunité de répondre à des questions déjà établies au sujet de leur communauté, ainsi que de se prononcer sur leurs visions de St-Adrien dans dix ans, ce qui est très bien pour l’évolution de notre village. Il est important de souligner que plusieurs personnes au sein du comité de développement ont œuvré de belle façon dans ce dossier. Tout ce travail fut supporté par une aide financière provenant du fonds de développement territorial, qui avec ce nouveau site internet, contribue grandement au rayonnement de St-Adrien au travers la région et au-delà.»