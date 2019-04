Un site internet complètement revampé pour la ville d’Asbestos

Asbestos (RL) - La ville d’Asbestos a procédé au lancement officiel du nouveau site internet de la municipalité, à l’occasion de la séance ordinaire du conseil tenue le lundi 1er avril. La présentation et démonstration de cette nouvelle interface web fut assurée par Mme Caroline Payer, conseillère municipale et membre responsable du comité responsable du projet. «Nous avions un site internet intéressant, mais comme il datait de 2012 force est d’admettre qu’il s’avérait quelque peu vieillissant et de moins en moins adapté aux besoins d’aujourd’hui.

Les recherches étaient devenues difficiles à exécuter au sein de nos pages, si bien qu’il fallait parfois même passer par des moteurs de recherches externes, afin de trouver les informations sur notre propre site, bref nous devions absolument améliorer la situation.» D’expliquer MmePayer. C’est donc dans cet état d’esprit que la ville a retenu les services de Mme Renée Giguère à titre de chargée de projet, afin d’évaluer les besoins et d’établir les cadres et le type de contenu que nous allions retrouver sur les nouvelles pages de la ville. Une fois cette étape réalisée, la conception physique du tout nouveau site a été confiée à la firme locale, Virage multimédia, piloté par M. Charles-Antoine Leblanc et son équipe. «L’implication soutenue de la part des gens ayant œuvré dans ce dossier, nous permet donc de présenter fièrement à la population aujourd’hui, un site internet exhaustif et complètement relooké.» De compléter madame la conseillère.

Pour visualiser la nouvelle version web de la ville d’Asbestos, il faut se rendre à l’adresse: ville.asbestos.qc.ca, vous y retrouverez les plus récentes mises à jour concernant le projet de création d’une nouvelle ville, il sera également possible d’obtenir des informations sur les services aux citoyens, sur la culture, les loisirs ainsi que les différents services d’affaires notamment. À noter qu’une carte géographique interactive est également intégrée au site, afin de faciliter le repérage des lieux et organismes présents sur le territoire municipal.