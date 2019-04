Un emprunt de 1 890 575 $ pour réaliser d’importants et d’incontournables travaux de voirie

Saint-Denis-de-Brompton – Soucieux de réaliser une partie des travaux de réfection des rues Véronique, des Sables, Tomy et Mont-Girard dès l’année en cours, étant donné que l’accessibilité est grandement réduite dans ces secteurs notamment en période de dégel, le Conseil a l’intention d’adopter rapidement un règlement d’emprunt de 1890575$ et de demander au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) d’en faire l’approbation conformément aux dispositions inscrites aux articles1061 et 1063 du Code municipal du Québec. Ce règlement dégagera la marge de manœuvre nécessaire à la municipalité tout en réduisant l’impact sur le compte de taxes des citoyennes et citoyens.

«Nous avons bien entendu le message des signataires des registres entourant nos précédents règlements d’emprunt, explique d’entrée de jeu le maire Jean-Luc Beauchemin. Non pas que ces travaux ont été jugés inutiles ou superflus par la population, seulement, on nous a demandé de retourner à la table à dessin et de trouver une solution alternative. Le comité de voirie s’est donc réuni et a identifié des moyens de régler les problématiques les plus urgentes tout en gardant à l’esprit la capacité de payer des contribuables.»

Considérer les priorités des priorités

La solution retenue consistera à prioriser le drainage des eaux pluviales pour désengorger les infrastructures routières et éviter les refoulements dans les sous-sols privés. La rue Tomy fera toujours l’objet d’une réfection complète tel que prévu initialement et les exutoires en aval des rues des Sables et Tomy seront reprofilés conformément aux règles de l’art. Quelques autres travaux seront réalisés sur certaines portions des rues Véronique et des Sables, toujours dans le but de faciliter l’écoulement des eaux à l’extérieur du secteur. En ce qui concerne la rue du Mont-Girard, deux portions totalisant près d’un kilomètre ont été identifiées comme étant les priorités des priorités, à savoir de l’intersection de la rue de la Clé vers le sud et de l’intersection de la rue Frontalière vers le nord. Compte tenu des délais requis, il faut s’attendre à ce que ces travaux s’échelonnent sur deux années.

Pour en savoir davantage, il est possible de consulter le site web de la municipalité au www.sddb.ca. Le projet de règlement d’emprunt y sera publié au moins 72 heures avant son adoption, et ce, conformément à la Loi.