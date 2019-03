Wotton : La nouvelle équipe municipale de plus en plus à son aise

Wotton (RL) - Comme on le sait, Wotton a connu certains tumultes au sein de son administration municipale au cours de la dernière année. Ainsi des ajustements dans l’approche et le travail de certains dossiers furent apportés par l’entremise de l’arrivée de nouveaux membres, au sein de l’équipe de gestion de la municipalité.

De ce fait, le maire M.Jocelyn Dion peut désormais compter sur le travail d’une équipe féminine nouvellement en place et fortement engagée, afin de supporter les élus municipaux dans le traitement des dossiers quotidiens. Il s’agit notamment de Mme Julie Brousseau, directrice générale et secrétaire-trésorière, en poste depuis août 2018, de Mme Isabelle Gagnon, secrétaire-trésorière adjointe, entrée en fonction au mois d’octobre dernier ainsi que Mme Fatimata Gueye, qui agit à titre d’inspectrice en bâtiments depuis le mois de janvier seulement. Si l’on ajoute à cela que M.

Dion est lui-même en poste depuis le 1 octobre 2018, il est possible d’affirmer sans se tromper que c’est un vent de renouveau qui souffle sur le village de Wotton depuis les derniers mois. «Nous avons en place une équipe solide qui me donne confiance en l’avenir. Fatimata, qui est la plus récente professionnelle à s’être jointe à l’équipe, prend en charge un volet très important de notre municipalité avec le travail d’inspectrice en bâtiment. Son intégration au groupe va d’ailleurs vraiment bien et la synergie avec le reste de l’équipe est excellente, c’est donc de bon augure pour tous. Comme je dis souvent, il est important d’être à l’écoute des gens, d’analyser et de prendre le temps de bien faire les choses. Or en dépit du fait nous ne cumulons pas une grande quantité d’expérience de travail tous ensemble et qu’il y avait un certain travail de récupération à faire également chacun de notre côté, je peux dire que présentement le cheminement va bien pour l’équipe en général, un pas à la fois, les ateliers et séances du conseil sont constructives tout autant que productives et je suis persuadé que la municipalité de Wotton prend un tournant positif pour le bien de ses citoyens.» De confier humblement monsieur le maire Dion.