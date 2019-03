Allocution du maire de Richmond, Bertrand Ménard

C’est avec beaucoup de joie que nous dévoilons aujourd’hui la toute première politique Municipalité des aînés de la Ville de Richmond.

D’entrée de jeu, j’aimerais remercier le comité de pilotage de la politique ainsi que sa présidente, Mme Céline Bourbeau, pour tout le travail accompli, car sans eux la rédaction de la politique n’aurait pas été possible. En effet, 24 mois d’efforts soutenus ont été nécessaires pour la réalisation de cette nouvelle politique. Je tiens aussi à remercier touts ceux et toutes celles qui se sont impliquées de près ou de loin dans ce grand chantier durant ces deux dernières années. Ce travail n’aura pas été vain, car nous sommes très fiers du résultat.

C’est en s’appuyant sur la vision qu’ont les citoyens et les premiers concernés par cette politique que nous avons pu réaliser ce document. Notre collectivité travaille à offrir un maximum de confort et on constate que les gens profitent de leur autonomie, bénéficiant des nombreux avantages de leur milieu tout en ayant le goût de partager leur bonheur. Notre qualité de vie est à l’image de nos beaux paysages et de la communauté qui a composé: sécurité, paisible, attractive et un lieu unique qui a à cœur ses aînés et où l’on se sent bien.

L’objectif qu’a le conseil municipal avec cette nouvelle politique est de mettre en place des conditions favorables à l’épanouissement, la santé, la sécurité et l’autonomie des aînées de notre communauté. Une municipalité Amie des aînés vise à mettre un frein à l’âgisme, de développer une culture d’inclusion sociale des ainés, d’adapter ses politiques, ses services et ses structures pour les citoyens de plus de 55 ans. Cette tranche de la population, entre autres, a pour but de les aider à rester actifs.

D’ailleurs, les Richmondais sont réputés pour leur fierté, leur esprit de communauté et de coopération. Les nombreux services de proximité font en sorte que Richmond représente un milieu propice pour des rencontres amicales. C’est sur cette base solide que Richmond construira un avenir meilleur pour ses aînés.

Des actions importantes pour nous découleront de cette politique Municipalité amies des aînés, par exemple le soutien des liens intergénérationnels afin de favoriser la rétention et l’épanouissement de notre population.

La Ville accueille la politique MADA comme le respect qu’elle a pour ce groupe d’âge reconnu pour son expérience de vie. Cette politique permettra à Richmond d’être inscrite comme municipalité Amie des aînés.

Enfin, je vous remercie aussi tout un chacun pour vous être déplacé aujourd’hui ici afin, comme nous, d’accueillir cette nouvelle étape dans le développement de notre belle ville. Il est clair pour nous que cette politique n’est que le début d’une série de réalisations dont tous les citoyens pourront profiter.