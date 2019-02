Une étude exploratoire des services publics à Saint-Camille

Saint-Camille (RL) - La municipalité de Saint-Camille désire regarder la possibilité d’entreprendre au cours des prochains mois, une étude exploratoire de faisabilité sur l’implantation d’un système d’aqueduc et d’égout pour son milieu urbain. «Une étude en ce sens avait déjà été réalisée au début des années 2000, avec des résultats plutôt mitigés à l’époque. Aujourd’hui, près de 20 ans plus tard, je crois qu’il serait sage de revoir le dossier et de connaitre les impacts communautaires et financiers que représenterait un tel projet pour les citoyens et la ville. Il est clair qu’avec les nouvelles règles gouvernementales octroyant la responsabilité et le devoir de conformité aux municipalités concernant les vidanges sanitaires sur leurs territoires, cela apporte d’emblée, des questionnements supplémentaires sur les façons de procédés que la ville pourrait adopter en améliorations, dans le but de non seulement se conformer aux exigences, mais aussi de dynamiser le village et maximiser le bien-être de nos citoyens. Il est certain que nous tiendrons la population au fait des développements qui en découleront au fur et à mesure que ce dossier prendra forme» D’expliquer M.Philippe Pagé, maire de la petite municipalité.