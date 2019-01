Asbestos et Danville à l’écoute des citoyens

Asbestos (RL) - En marge de l’étude actuelle sur la création possible d’une nouvelle entité municipale regroupant les villes de Danville et Asbestos, les deux conseils municipaux impliqués désirent, plus que ne jamais être à l’écoute des citoyens. Tel qu’annoncé dans une parution précédente de notre journal, deux rencontres d’échanges avec la population auront lieu cette semaine. Tout d’abord, le centre communautaire Mgr Thibault sera l’hôte de la première rencontre le mercredi 30 janvier à Danville et le lendemain 31 janvier ce sera au tour de la ville d’Asbestos d’accueillir les gens, mais cette fois au centre de loisirs Notre-Dame de Toutes-Joies, les deux rencontres sont prévues pour 19h. «Il est primordial pour nous de rencontrer la population et de prendre connaissance de leurs craintes et/ou interrogations face au projet.

Nous sommes à l’écoute des gens et nous espérons que ceux-ci se prévalent de ces rencontres, afin de nous partager leurs points. Cela nous permettra de traiter de façon proactive les dossiers et d’accompagner de meilleure façon les citoyens tout au long de l’évolution du processus, qui pourrait ultimement mener à un référendum sur le sujet. Une chose est certaine, il est essentiel pour les deux municipalités que tous puissent se reconnaitre au sein d’une nouvelle entité municipale. Il sera tout aussi important que chacun des territoires soit en mesure de garder leur spécificité respective tout en continuant de travailler naturellement main dans la main l’un avec l’autre et ce peu-importe les résultats de recommandations qui nous proviendront de l’analyse faite par le Ministère des Affaires municipales» De commenter M.Hugues Grimard, maire d’Asbestos et préfet de la MRC des Sources.

Pour ce qui est du maire de Danville, M.Michel Plourde, le mot transparence est de mise dans ce dossier. «Dès le départ, Danville et Asbestos ont entrepris d’aller au fond de la question (regroupement municipal) en partenariat avec la population. Ce n’est un secret pour personne, que l’on entendait parler du sujet ici et là au sein des deux municipalités depuis plusieurs années déjà. Or après mûres réflexions les conseils municipaux ont d’un commun accord, décidé d’explorer de manière concrète et surtout complète, en commandant une étude sur la faisabilité d’un tel projet. Ce n’est pas une demande provenant d’un conseil en particulier, mais bien une décision d’équipe entre les deux administrations et ça, je crois qu’il est vraiment important de le mentionner.» D’expliquer M. le maire.

À noter que les gens intéressés à se présenter aux deux rencontres sont les bienvenus et que des boîtes de commentaires seront également installées aux entrées de chacune des salles afin de recueillir les points des gens qui préféreraient procéder de cette façon.