Taxe foncière : Les citoyens de Saint-Camille épargnés

St-Camille (RL) - L‘adoption des budgets municipaux est bien entendu une période importante de l’année pour l’ensemble des municipalités et leurs concitoyens. Le village de Saint-Camille a procédé à l’adoption du sien au cours du mois de décembre dernier. M.Philippe Pagé, maire de l’endroit était on ne peut plus fier d’annoncer que pour 2019, et ce pour une troisième année consécutive, les contribuables ne seront pas touchés par des hausses de taxes. Toutefois, le maintien du taux de taxation actuel ne signifie en aucun cas le mot inertie pour la petite municipalité, et ce, autant dans sa gestion administrative que dans ses projets communautaires. En effet, lorsque M.Pagé décortique les grandes lignes de ce qu’il qualifie lui-même de premier vrai budget de son administration élue en 2017, l’on remarque que le développement, le maintien des services à la population ainsi que le support à la communauté, sont des points importants et qui se traduisent par des investissements concrets de la part du conseil.

Parmi ces investissements, notons l’ajout de financement dans la sécurité publique, plus précisément au niveau du service incendie, qui fait la fierté de la municipalité par la qualité professionnelle de son personnel, son autonomie opérationnelle ainsi que la croissance d’intérêt que démontre la population à joindre les rangs de l’équipe en place. Pour ce qui est du service des travaux publics, une augmentation des heures de travail sera accordée à l’inspecteur en voirie, pour les périodes couvrant d’avril à novembre. De plus, des améliorations du système sanitaire au nouveau garage municipal sont également prévues en cours d’année.

En terminant, M. Pagé annonça un investissement substantiel au niveau de l’hygiène du milieu. «Nous sommes fiers de dire que Saint-Camille fera un pas de plus au niveau du développement durable cette année avec l’achat de bacs bruns pour l’ensemble des propriétés sur son territoire, un geste écoresponsable que nous désirons encourager davantage.» D’expliquer le maire.