Un vif succès pour le brunch des élus à Asbestos

Asbestos (RL) - Le brunch annuel organisé par les élus de la ville d’Asbestos, qui se tenait ce dimanche 13 janvier du côté du centre communautaire Notre-Dame-de-Toutes-Joies, a connu une belle réponse de la part de la population, qui s’est déplacée en grands nombres lors de cette activité.

En tout c’est plus de 250 visiteurs qui sont venus saluer les dignitaires tout en savourant un copieux déjeuner servi par des membres du conseil municipal, de la régie incendie ainsi que de précieux bénévoles. Pour M.Jean-Philippe Bachand, conseiller et membre de l’équipe responsable de l’évènement, ce type de rencontre avec la population est des plus importantes. «Grâce à la participation des gens, nous avons la chance de tenir ce brunch encore une fois cette année et nous ne pouvons que nous réjouir de sa popularité grandissante. Il s’agit d’un moment privilégié que nous avons avec la population, afin de leur offrir tout d’abord nos meilleurs vœux en vue de la prochaine année ainsi que de les remercier pour leurs confiances, leurs implications et leurs niveaux d’engagements à faire grandir notre milieu de vie. Nous tenons cependant à nous excuser de certains délais connus au niveau du service, principalement en raison de l’achalandage accru cette année, il va de soi que des ajustements seront apportés en ce sens à l’avenir. Nous profitons également de cette occasion pour apporter notre contribution à différents organismes de la municipalité, ainsi que de promouvoir le développement durable en région, en faisant de ce repas communautaire un évènement écoresponsable.» De confier fièrement M.Bachand.

Lors de son allocution, le maire d’Asbestos, M.Hughes Grimard a tenu à remercier à son tour, l’ensemble des citoyens de la municipalité et de ses environs ainsi que saluer le travail de son équipe à la réalisation de ce type d’évènement rassembleur. Notons que la totalité des recettes engendrées lors de cette journée sera remise aux différents organismes suivants: La Fondation du CSSS des sources (50%), Le club des petits déjeuners (25%) ainsi que les œuvres des pompiers d’Asbestos (25%). Il est d’ailleurs important de souligner le geste significatif de la part de l’équipe incendie, qui a choisi de verser son pourcentage de la journée en plus d’une bonification de 500$, au club des petits déjeuners afin de soutenir une cause qui se veut des plus importantes.