Danville adopte un budget d’équilibre

Danville (RL) - Bien que la municipalité de Danville ait adopté son budget le 19 décembre, la population devra patienter jusqu’en janvier minimalement afin de connaître le pourcentage officiel qui sera affecté à la valeur foncière de leur propriété, et ce en raison des taux variés qui s’appliqueront en 2019. Toutefois, dans le but de présenter un budget équilibré et responsable, le conseil municipal a entériné une hausse moyenne de 1,4% de ses revenus de taxations généraux. L’explication est basée sur l’augmentation et la fluctuation des coûts à la consommation, tels que l’essence, l’achat de matériaux ainsi que du respect des engagements salariaux des employés notamment.

Il est important d’ajouter à cela l’augmentation des frais reliés au service de la Sûreté du Québec, une réalité à laquelle les différentes municipalités de la province doivent faire face. Tel qu’il fût annoncé dans une récente parution de ce journal, au cours des dernières semaines, le travail des élus est effectué dans le but de rendre la taxation le plus équitable possible sur son territoire. De plus, comme on le sait, les discussions et les analysent se poursuivent dans le projet de création d’une nouvelle entité municipale avec Asbestos, or l’objectif pour Danville est bien entendu de tenter de garder sa taxation foncière à un niveau concurrentiel et sans trop grande disparité avec cette dernière, dans la réglementation d’application. Le ministère des Affaires municipales et de l’habitation étudiera également la possibilité de développer des ententes de services entre les deux municipalités dans l’éventualité où aucun regroupement n’ait finalement lieu.