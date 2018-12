Hausse légère des taxes foncières à Asbestos

Asbestos (RL) - Le dépôt du budget annuel de la ville d’Asbestos s’est fait lors d’une séance spéciale du conseil le 17 décembre dernier. Lors de cette rencontre avec les citoyens, le maire suppléant M.Jean Roy entouré du directeur général et des élus municipaux, a présenté le budget2019, qui comprendra une légère hausse de taxes de l’ordre de 0,5% et une hausse de 10 dollars liée aux services de la Sûreté du Québec. Une propriété résidentielle évaluée à 200000$ verra son compte de taxes majoré de 24$ ce qui représente moins de 1%. Pour ce qui est des immeubles commerciaux et industriels, les taux ont été gelés en vue de la prochaine année. À noter également que dans le but d’améliorer constamment le développement durable sur son territoire, la municipalité reconnaitra une fois de plus par un tarif réduit de 30 $, les résidences unifamiliales où une installation de compostage domestique est utilisée.

Le budget déposé, propose des revenus et des dépenses équilibrés pour 2019. Celui-ci fait la fierté de l’ensemble du conseil, qui estime avoir été en mesure une fois de plus d’épargner les contribuables, tout en maintenant le dynamisme de la municipalité.

«La ville d’Asbestos est en bonne santé financière et elle désire maintenir le cap dans son objectif de présenter un compte de taxes compétitif par rapport aux autres municipalités. Ce budget démontre notre engagement en tant que conseil municipal à poursuivre les améliorations aux infrastructures, à améliorer le niveau de qualité de vie et à offrir des services à la hauteur des exigences des citoyens d’Asbestos, et ce, au meilleur coût possible. Nous avons le défi de concilier les priorités municipales avec les ressources financières disponibles, et ce, sans augmenter davantage le fardeau des générations futures. Nous pouvons dire encore une fois mission accomplie pour l’année2019», a fait valoir M.Roy. Ce dernier mentionna également que la prochaine année sera charnière pour la municipalité en raison notamment de l’étude actuelle de la faisabilité d’un regroupement des villes d’Asbestos et de Danville en vue de la création d’une nouvelle entité municipale et le présent budget se devait de prendre en considération cette possibilité en limitant les interventions et changements à long terme.