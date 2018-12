Nouvelle directrice générale à la Municipale de Val-Joli

Val-Joli (RC) – Depuis quelques semaines, Nathalie Rousseau est en poste à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Val-Joli. Elle prend ainsi le relais de Julie Brousseau, et de France L. Maurice qui a assuré l’intérim jusqu’à la présence de Mme Rousseau.

«Il me fait plaisir de me joindre à l’équipe de la Municipalité. J’ai pris connaissance de plusieurs dossiers qui demandent un suivi rigoureux. J’arrive avec un bagage de plus de 20 ans d’expérience en milieu municipal et une volonté de faire avancer les choses. Je remercie les membres du conseil pour leur confiance à mon égard et l’ensemble de mes collègues pour leur accueil et collaboration», a mentionné Nathalie Rousseau via les Nouvelles de Val-Joli.

Du côté de la mairie, Rolland Camiré a reçu une décision préliminaire au sujet de la demande faite à la CPTAQ (Commission de protection du territoire agricole du Québec) pour l’emplacement du bâtiment situé près de l’usine de filtration de Windsor. «Il semble favorable, mais il reste à confirmer l’emplacement pour l’acceptation du CPTAQ. Par ailleurs, j’aimerais faire une mise en garde à tous les citoyens de Val-Joli: lorsque quelque chose vous a été accordé chez vous ou dans l’emprise de la rue ou d’un chemin public, exigez un écrit. Si quelque chose survient par la suite, il y aura des écrits pour protéger à la fois les citoyens et la Municipalité.

Par ailleurs, le don de 5 000$ reçu d’Énergir lors du congrès de la Fédération québécois des Municipalités sera appliqué sur le projet d’alimentation en eau potable.