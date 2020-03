Une ferme laitière de Saint-Camille réduite aux cendres

Saint-Camille(RL) Un incendie majeur s’est déclaré dans un bâtiment de la ferme Pierre Guimond située sur la rue Miquelon à Saint-Camille tôt mercredi matin. L’appel d’urgence fût logé au service incendie de la municipalité vers 4h30 dans la nuit et à l’arrivée des sapeurs, le brasier s’était déjà propagé à l’ensemble du bâtiment. Une centaine de bêtes se trouvant à l’intérieur , principalement des vaches de productions laitières, ont malheureusement péries dans les flammes.

Plus d’une vingtaine de pompiers provenant de Saint-Camille, Wotton, Dudswell et Weedon avec leur camion-citerne, ont combattu l’incendie pendant plus de sept heures. Ces derniers, en raison des forts vents qui sévissaient à ce moment, ont dû orienter leurs efforts à protéger, et ce succès une propagation potentielle des flammes à la résidence principale située non loin du brasier. Selon toutes vraisemblances, les pertes totales s’élèveraient à plusieurs centaines de milliers de dollars pour les propriétaires des lieux, eux qui étaient d’ailleurs présents lors de l’évènement.