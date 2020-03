Lancement du mois de la prévention de la fraude

Montréal – Le thème La fraude évolue, restons vigilants est celui retenu dans le cadre de la 16e édition du mois de la prévention de la fraude. Les policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Sûreté du Québec (SQ), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), du Service de police de Laval (SPL) et du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), en partenariat avec la Banque du Canada unissent leurs efforts tout au long de ce mois pour sensibiliser les citoyens aux différents types de fraudes.

Les stratagèmes frauduleux évoluent sans cesse. Chaque Québécoise et Québécois doit être prudent en s’informant et en adoptant des gestes concrets pour savoir les reconnaître et être vigilant en se protégeant efficacement. Pour mieux outiller la population, plusieurs activités de prévention sont prévues sur le territoire. La Sûreté du Québec et ses partenaires publieront sur leurs médias sociaux respectifs des messages abordant les volets suivants :