Une maison ravagée par le feu à Danville

Danville (RL) - Une résidence familiale de la rue Roy à Danville a été la proie des flammes au cours de la nuit de dimanche à lundi. Selon toute vraisemblance, le brasier qui serait à première vue de nature électrique se serait déclaré dans la partie du garage adjacent à la demeure, aux alentours d’une heure du matin. Fort heureusement tous les occupants ont pu quitter les lieux rapidement et sans blessures.

Le service incendie de Danville appuyé de leurs collègues d’Asbestos et Kingsey Falls, ont combattu les flammes jusqu’à très tôt lundi matin. En tout, ce sont plus d’une trentaine de sapeurs qui étaient présents lors de cette intervention nocturne.

Le propriétaire de l’endroit M.Simon Tessier tenait d’ailleurs à souligner le travail des pompiers «Je me suis réveillé une minute ou deux avant que l’alarme de feu ne sonne et j’ai réveillé ma conjointe pour que l’on sorte avec les enfants le plus rapidement possible. Un de mes voisins, qui est de la brigade incendie, est arrivé très rapidement et cela n’a même pas pris 10 minutes que le camion était également sur place. Vraiment, je tiens à remercier tous les intervenants pour leur travail, ils ont assurément tout fait ce qu’ils pouvaient pour nous venir en aide cette nuit. De plus, depuis nous avons eu la chance d’être accompagnés par de bons conseils de la part du directeur, M.Alain Roy, quant aux services disponibles pour notre famille.»