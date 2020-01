Un début de feu au Parc de la 55

Windsor (RC) – Les deux casernes de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor sont intervenues dans le Parc d’affaires de la 55, vers 11h vendredi dernier, dans l’espace du nouveau bâtiment qu’occupe l’entreprise Davibois.

«Ce sont des copeaux de résidus de cartons qui s’étaient accumulés dans les tuyaux qui brulaient. Ainsi, le silo installé à l’extérieur du bâtiment ne pouvait pas réussir à la tache. C’est à partir de 13h de l’après-midi que nous avons maitrisé le feu. Par la suite, les effectifs ont diminué pour finalement cesser vers 16h», a précisé le capitaine de la caserne numéro1, Carl Bourget.

À cette intervention s’ajoutent durant la période des fêtes deux entraides dans le secteur de Stoke pour un feu de grange et une résidence.

Par ailleurs, le préventionniste et pompier de la Régie Vincent Léveillée a souligné que l’automne et l’hiver de 2019 et de 2020 ont été les plus tranquilles au fil des dernières années.