Deux arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies

Val-St-François - Hier, en après-midi, les policiers de la MRC du Val Saint-François ont procédé à l’arrestation de deux automobilistes pour la conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool.

Ulverton : Un premier appel a été logé vers 13h 30, alors qu’un automobiliste circulait sur l’autoroute 55 dans les environs du km 92 (côte Melbourne) et dont la conduite était erratique. Avec les indications fournies par un témoin, les policiers ont procédé à l’interception du véhicule et puisque le conducteur présentait des signes de capacités affaiblies, ils ont procédé à son arrestation. L’homme de 56 ans fut amené au poste de police pour la passation des tests et son taux d’alcoolémie était de plus de trois fois la limite prescrite par la loi. Il fut gardé détenu, étant un récidiviste en semblable matière, et comparaitra aujourd’hui au Palais de justice de Drummondville.

Windsor : Un second appel a été logé vers 15h pour le conducteur d’un véhicule qui avait une conduite erratique sur le chemin Goshen à Saint-Claude. Avec les indications fournies par un témoin, les policiers ont localisé le véhicule qui venait tout juste de s’immobiliser dans un stationnement commercial de Windsor. La conductrice, une femme de 60 ans, a été arrêtée et amenée au poste pour la passation des tests. Son taux d’alcoolémie était de plus de deux fois la limite prescrite par la loi. Son véhicule a été saisi pour 30 jours et son permis suspendu pour 90 jours. Elle a par la suite été libérée par le biais d’une situation à comparaitre.

Il est important de préciser que ces deux arrestations ont été réalisées grâce à la vigilance et à l’implication des citoyens qui ont transmis rapidement l’information aux policiers mais qui ont aussi décidé de suivre, à distance, les véhicules afin que les policiers puissent les localiser rapidement et mettre fin aux infractions.