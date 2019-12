Sources- Val-SF - Le jeudi 19 décembre, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC des Sources et de la MRC du Val St-François ont effectué un contrôle routier conjoint sur la route 116, à Danville, entre 20h30 et 21h30. Une cinquantaine de conducteurs ont été interpellés; personne n’a été arrêté pour conduite avec la capacité affaiblie. Les policiers ont également poursuivi leurs interventions au cours de la soirée en effectuant des interceptions de véhicules ainsi que de la visibilité policière dans le secteur des établissements licenciés de ces deux MRC.

De plus, au cours de cette même soirée, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC du Haut St-François et du poste autoroutier ont effectué un contrôle routier conjoint en partenariat avec les policiers du Service de police de la Ville de Sherbrooke, sur la route 112, à la limite territoriale entre Sherbrooke et Ascot Corner. Un agent évaluateur en reconnaissance de drogue a également été mobilisé pour cette occasion. L’opération, tenue entre 19h30 et 20h45, a permis aux policiers d’interpeller environ 250 conducteurs et aucun n’a dû être arrêté pour conduite avec la capacité affaiblie. Des feuillets d’informations de la SAAQ ont également été remis aux automobilistes lors de cette opération afin de les sensibiliser aux risques associés à la conduite avec la capacité affaiblie par l’alcool ou la drogue ou une combinaison des deux.