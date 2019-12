Une collision fait deux blessés à Danville

Danville (RL) Une collision entre deux camionnettes a fait deux blessés aux alentours de 8h30, mardi matin à Danville. Selon les premières constations, l’une des camionnettes circulant sur la route 116, aurait vraisemblablement déviée de sa trajectoire à la hauteur du chemin Noble pour venir heurter l’autre véhicule qui venait en sens inverse.

Si les occupants de la camionnette munie d’une remorque de déménagement à l’arrière, s’en ont sorti avec quelques courbatures, il aura toutefois fallu l’intervention de l’équipe de désincarcération du service incendie d’Asbestos, appelés en renfort, afin d’extirper les occupants du second véhicule impliqué. Ces derniers, un adulte et un enfant, ont été transportés au centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, afin d’y soigner des blessures, dont on ignore encore la gravité, pour l’instant.