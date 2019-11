Les aléas de dame nature laissent encore des dommages

MRC des Sources (RL) - La quantité impressionnante de pluie reçue la semaine dernière, jumelée aux vents violents qui ont touché la région par la suite, auront une fois de plus causé leurs parts de dommages. Inondations, arbres cassés ou déracinées, des toitures de résidences et de commerces endommagées, bons nombres d’abris d’autos complètement détruits, ainsi que des centaines de clients d’Hydro-Québec privés de courant pendant plusieurs jours, voilà un résumé des dégâts laissés par dame nature au cours des journées de jeudi et vendredi dernier. Pour plusieurs résidents, il s’agissait en fait de scènes étrangement ressemblantes à celle laissée par la tempête, aux airs de microrafales, qu’avait connues le secteur au cours de la période estivale. Les pluies diluviennes auront sonné l’alerte en plusieurs endroits et un peu partout en Estrie, comme ce fût le cas dans le secteur des Trois-Lacs d’Asbestos notamment, où le niveau de l’eau s’était avéré fort problématique, tel que rapporté dans nos pages au cours du week-end. C’est donc, tranquillement que la région, l’Estrie ainsi qu’une partie de la province, se relève du passage de cette tempête automnale, qui aura plongé bien des citoyens dans des conditions pour le moins très difficiles.