La ferme Podlait de Danville, emportée par les flammes

Danville(RL) Un incendie majeur à complétement détruit la ferme laitière Podlait du chemin Pinacle à Danville mardi soir. Le brasier, qui selon les premières informations, pourrait avoir pris naissance dans le système électrique du bâtiment principal, s’est rapidement propagé à l’ensemble des installations.

« L’appel d’urgence a été reçu à la centrale vers 22h15 et dès notre arrivée sur les lieux quelques minutes plus tard, nous avons été à même de constater l’ampleur de l’incendie, alors que le bâtiment était complètement enflammé. Notre équipe, appuyé des services incendies d’Asbestos, St-Claude, Richmond et St-Félix, ont déployés tous les efforts possibles afin de contrôler le brasier et éviter que celui-ci se propage à la résidence principale située à quelques mètres de là. » De commenter M. Alain Roy, directeur du service incendie de Danville.

«On a tout perdu !!! » Tels sont les premiers mots on ne peut plus désolants que M. Charles Mayette, propriétaire actuel de l’entreprise familiale en opération depuis près d’une cinquantaine d’années, a confié au journal. En dépit de la situation, ce dernier a généreusement accepté de nous livrer quelques mots. « Malgré des interventions rapides, nous n’avons en mesure de sauver aucune de nos 110 bêtes à l’intérieur. De plus, nous avions réalisés des investissements d’importances au niveau des équipements il y a quelques mois à peine et de voir que maintenant il ne reste plus rien, c’est vraiment difficile.» A-t-il poursuivi.

Cet incendie qui aura mobilisé plus d’une quarantaine de pompiers jusque tard dans la nuit de mercredi, n’aura fait fort heureusement aucun blessé. Cependant, les pertes se chiffreront quant à elles, très certainement à plusieurs centaines de milliers de dollars pour les propriétaires. Une levée de fond communautaire a d’ailleurs été lancée par des amis de la famille via le site gofundme.com, afin de leur venir en aide en ces moments difficiles.