Danville sévèrement touchée par une tempête

Danville (RL) Une ligne de tempête s’apparentant à priori à une microrafale selon les témoins, a traversé la ville de Danville en fin d’après-midi ce mardi, provoquant de lourds dégâts matériels pour certains résidents du secteur.

Bien que, fort heureusement, aucun blessé n’a été rapporté, il n’en demeure pas moins que plusieurs artères de la municipalité étaient complètement fermées à la circulation en raison de branches et d’arbres, qui jonchaient la chaussée. Plusieurs maisons furent également endommagées de manières considérables par les vents violents de ce 30 juillet. Ce fût notamment le cas de la propriété de M. Richard Letendre et de Mme Lori Hazine Poisson au 51 de la rue Crown, dont un arbre de plusieurs décennies, s’est abîmé sur le toit de la demeure et ce alors que les propriétaires s’affairaient à l’intérieur. « J’étais en train de peindre au rez-de-chaussée lorsqu’un gros bruit s’est fait entendre. Lorsque nous sommes allées à l`étage mon conjoint et moi, nous avons vu un trou dans la lucarne et l’eau qui entrait dans la partie du couloir.

Le défi maintenant est de trouver rapidement un émondeur, afin de retirer l’arbre de sa fâcheuse position et de limiter au maximum les infiltrations d’eaux.» De confier madame Hazine Poisson. D’autres résidences avec des bardeaux et des coins de toitures arrachées, ainsi que des pannes électriques touchant une bonne partie de la ville, sont quelques-unes des autres conséquences directes du passage de cette tempête surprise, qui aura eu pour effet de mobiliser les travaux publics ainsi que les services incendies de Danville et Asbestos, afin de nettoyer et sécuriser les lieux le plus rapidement possible.