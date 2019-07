Un duplex en feu à Windsor et une roulotte endommagée à Val-Joli

Windsor (RC) – La journée du vendredi 26 juillet a été éprouvante pour les pompiers de la Régie municipale d’incendie de la région de Windsor. Deux appels se sont succédés, l’une dans une roulette située à Val-Joli et l’autre à Windsor, à l’intersection de la rue Saint-Georges et de la 5e avenue.

Alors que la première intervention s’était déroulée de 9 h 45 jusqu’à environ 11 h 15, les pompiers ont répondu massivement à partir de 11 h 30 alors que la fumée s'échappait d’un duplex en bordure de la rue Saint-Georges et de la 5e avenue.

« En fait, le problème était logé dans l’un des sous-sol et progressivement, les deux paliers ont été touchées gravement par le feu jusqu’à ce que le toit soit sévèrement endommagé. Avec le camion à échelle, le brasier a pu être contrôlé afin de protéger les maisons adjacentes. Un de nos pompiers a sortir un chien du premier étage », a précisé le capitaine Carl Bourget.

Quant à la première intervention dans le rang 11, quinze pompiers étaient sur place pour contenir un début de feu à l’intérieur d’une roulotte. L’extérieure a été moins endommagée. Par ailleurs, avec l’humidité et le soleil de l’après-midi, le travail des vingt-cinq pompiers et pompière, dont six provenant du Service d’incendie de Saint-Claude, a été exigeant.