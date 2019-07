La route fait une victime à Danville

Danville (RL) - Un accident de la route a coûté la vie à un automobiliste de la région dans la nuit du vendredi 5 juillet dernier, alors que le véhicule qu’il conduisait en direction sud a, pour une raison qui demeure encore inconnue, dévié de sa trajectoire et terminé sa course dans un fossé, à l’intersection de la route255 et de la rue Craig à Danville. La victime, M.Yvan Péloquin, âgé de 36 ans se trouvait seul à bord du véhicule lors de l’accident, qui s’est produit aux alentours de minuit.

C’est un passant ayant remarqué le véhicule renversé, qui a alerté les secours. Malheureusement, le décès de l’homme fut constaté à son arrivée au centre hospitalier. Tel qu’il fût rapporté par d’autres médias, des analyses plus approfondies sont actuellement en cours afin de déterminer les causes ayant menée à ce triste évènement. De ce fait, bien que rejoint quelques heures seulement avant d’aller sous presses, le porte-parole de la Sureté du Québec en Estrie, n’était toujours pas en mesure de fournir au journal Actualités-l’Étincelle, davantage de précisions quant aux circonstances exactes entourant le malheureux accident qui s’est produit sur un tronçon dégagé de la route 255.