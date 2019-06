Sauvé d’une noyade

Mon épouse et moi voulons souligner la bravoure et le courage de Jessica Côté, travaillant au restaurant le Tournesol à Windsor.

Dimanche soir, mon épouse et moi, nous préparant pour aller à la pêche, j’ai décidé d’aller essayer le moteur et la chaloupe sur le lac Boissonneault pour vérifier si tout était correct. Je n’ai pas enfilé mon gilet de sauvetage, mais il était dans la chaloupe. Sur l’eau à une centaine de pieds du chalet, suite à une manœuvre je fus projeté à l’eau, la chaloupe continua seule à tourner en rond. Après avoir évité quelques de fois de me faire blesser par la chaloupe qui revenait sur moi, j’ai crié à l’aide. Par la suite, j’ai voulu regagner la rive à la nage. Souffrant de l’asthme aigu (mpoc) et du cœur à 80 ans, j’ai vite été à bout de souffle et de force. Je me suis tourné sur le dos, après avoir crié à Dieu de me sauver.

À trois maisons d’où j’étais, Jessica Côté a vu une chaloupe tourner en rond et personne à l’intérieur. Elle a pris son gilet de sauvetage, monta sur sa moto marine et vint à mon secours. Arrivé à moi, elle sauta à l’eau et m’enfila son gilet de flottaison puis de peine et misère à la nage elle m’entraîna à la maison de Jean-Luc Paquette.

Les pompiers premiers répondants étaient là à m’attendre. M.Jean Labrecque et Madame Pamela Mailhot me prodiguèrent les soins de réconfort ainsi qu’aux petites blessures à un bras.

Merci encore à Jessica pour ta bravoure et ton acte héroïque.

Hugues Prévost et son épouse, Céline Poulin

Longueuil