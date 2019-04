Caroll Gillis condamnée à 30 mois de prison

Canton de Cleveland (RC) – En date du 30 mars dernier, la juge Marie-Josée Ménard de la Cour du Québec a considéré l’amplitude de la fraude, ainsi que le stratagème utilisé par Caroll Gillis auprès de son beau-père qui est propriétaire du Garage Courteau situé à Canton de Cleveland. Avant de l’envoyer à l’ombre pour deux ans et demi, la magistrate a prononcé une ordonnance de remboursement de 600000$ que devra verser la fraudeuse à la victime dans la prochaine décennie, et ce, dès le 1er avril 2019.

Au départ de cette fraude, c’est Nathalie Normand, la belle-fille du garagiste, qui a graduellement constaté les pertes monétaires à partir de 2014, année durant laquelle Caroll Gillis, alors âgée de 55 ans et demeurant à Drummondville, a délaissé ses activités frauduleuses qui ont miné les ressources monétaires de Gaétan Courteau, âgé de 69 ans.

Le fait que Gillis refuse de donner les mots de passe pour accéder aux comptes a été un déclencheur pour MmeNormand qui a découvert les failles par le biais des relevés électroniques des comptes de l’entreprise.

La fraudeuse, qui a effectué la comptabilité pour l’entreprise de son beau-père pendant 13 ans, a profité de son emploi pour escroquer un montant de plus de 677000$. Elle a été condamnée à 30 mois de prison, au Palais de justice de Drummondville.

L’avocat de la défense, Me Jean-Claude Lagacé, a fait savoir que Caroll Gillis n’a pas utilisé l’argent pour se payer des voyages, mais pour subvenir aux besoins de ses cinq enfants et payer ses comptes. Demeurant à la 8e Allée à Drummondville, elle reconnaît avoir fraudé son beau-père de 250000$, sans être en mesure de prouver qu’elle n’a pas subtilisé plus de 600000$.

«C’est une perte incroyable que ce monsieur-là a subie, a déclaré la magistrate à l’intention de la dame. En plus, il y a un lien de confiance qui s’est brisé dans la famille. Je ne sais pas comment vous vous intellectualisez ce qui s’est produit, avec le message que vous avez lancé à vos enfants. Les 30 prochains mois vont vous permettre d’y réfléchir. La fraude est un délit extrêmement important qui a des conséquences chez vous et autour de vous».

Consciente que la dame est sans emploi et qu’elle devra peiner pour s’acquitter de cette tâche, la juge a qualifié sa prescription «d’ordonnance d’espoir». Si elle travaille durant la prochaine décennie, son salaire sera saisi par le gouvernement afin de dédommager son beau-père. Ce dernier poursuit également la Drummondvilloise au civil pour essayer d’obtenir justice.