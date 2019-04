Maison rasée par un incendie

Lac St-Georges – Un incendie s’est produit en début d’après-midi le vendredi 5 avril. La maison qu’habitait une jeune famille a été rapidement rasée. Le couple alors absent lors du sinistre et par chance, leur jeune fille était à l’école. Le Service d’incendie de Saint-Claude s’est dirigé vers le lac avec l’ajout des pompiers de Wotton vers 13 h 30. Les résidents de ce secteur ont apporté leur soutien à la famille. La maison, située au 145 de la rue Letendre, était louée et appartenait au propriétaire demeurent à quelques pas de l’habitation. La cause du sinistre n’ont pas encore été identifiés pour l’instant.