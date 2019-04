La tournée des Salons de l’emploi s’arrête à Asbestos le 13 Avril

Asbestos (RL) Le salon priorité emploi Estrie, qui fête ses 20 ans cette année, organise depuis le 8 décembre dernier et ce jusqu’au 8 juin, une tournée des MRC de l’Estrie en partenariat avec différents organismes locaux. Or après un arrêt dans le Val St-François il y a de cela quelques semaines, c’est maintenant le tour de la MRC des Sources d’accueillir l’évènement, celui-ci se déroulera de 10h à 16h à la bibliothèque municipale d’Asbestos le samedi 13 avril prochain. Il s’agit donc d’une occasion privilégié pour les chercheurs d’emplois ainsi que la population en général provenant d’ici et d’ailleurs, de rencontrer les entreprises et les centres de formations présents, afin de s’enquérir des possibilités de carrière disponible dans la région.

C’est plus d’une trentaine d’exposants diversifiés qui devraient être sur place, afin de recruter de la main d’œuvre et distribuer de l’informations aux visiteurs quant à l’ensemble des services que l’on retrouve dans la MRC , ainsi que les types d’emplois disponibles en lien avec leurs secteurs d’activités respectifs. À noter qu’à moins d’avis contraire et ce pour des raisons évidentes de logistique entourant la tenue de ce salon d’emploi, les comptoirs de services de la bibliothèque seront fermés lors de cette journée.