Un incendie ravage un bâtiment industriel à Danville

Danville (RL) - Les pompiers de Danville ont dû intervenir en début de semaine dernière au 1592 de la route116, alors que le feu faisait rage dans un hangar de machineries industrielles. Selon les premières informations recueillies, l’origine du brasier serait possiblement due à une défectuosité électrique, détruisant complètement le bâtiment d’entreposage appartenant autrefois à l’entreprise d’ensachage de bran de scie JP Rioux et qui est maintenant la propriété de Top Bedding inc de Richmond.

Le service incendie de Kingsey Falls est venu prêter maintes fortes aux 23 sapeurs déjà présents sur les lieux, en assurant l’alimentation en eau, vu l’emplacement situé aux abords des limites de la municipalité. «Nous avons reçu l’appel de la centrale vers 17h05 et notre équipe s’est aussitôt rendue sur les lieux. Le travail conjoint des deux services incendies pendant près de six heures, aura permis de contenir les flammes sur le hangar, limitant ainsi les dommages aux bâtiments avoisinants. On évalue à plusieurs dizaines de milliers de dollars les pertes engendrées au niveau de la construction en elle-même ainsi que les équipements se trouvant à l’intérieur.» De confier M. Alain Roy directeur du service incendie de la ville de Danville.

Rejoint par téléphone, la direction de l’entreprise richmondaise s’est quant à-elle refusée à tout commentaire dans ce dossier.