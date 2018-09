Impact mortel sur le chemin Goshen

Saint-Claude (RC) –Un violent accident de la route c’est produit samedi, vers 16 h 45 sur le chemin Goshen, près de l’intersection du rang 9. Deux personnes à bord d’une voiture ont frappé violemment un poteau électrique. L’impact a été foudroyant au point que le poteau a été sectionné. La Sûreté du Québec n’a pu identifier deux personnes suite au feu qui s’est propagé dans le véhicule.

À cet endroit où la route est abrupte, la vitesse pourrait être en cause. La SQ, les ambulanciers et le Service d’incendie de Saint-Claude ont rapidement été sur le lieu. La présence des enquêteurs s’est prolongée durant la soirée de samedi et une autopsie suivra pour l’identité des deux victimes. D’autres informations suivront.