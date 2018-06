Un réveil soudain à l’angle de Belmont et Bridge

Richmond – C’est en début de semaine qu’une personne au volant a percuté les panneaux de signalisation pour ensuite endommager l’avant d’une demeure à l’angle des rues Bridges et Belmont, dans le secteur Melbourne à Richmond. L’incident s’est produit vers 3h du matin alors que les occupants de la maison dormaient paisiblement. Le véhicule s’est arrêté contre la galerie pour ensuite reculer et poursuivre sa route vers le Canton de Melbourne. Les patrouilles de la Sureté de Québec sont arrivées rapidement sur les lieux. C’est l’huile du moteur qui a permis aux policiers de retracer le véhicule et de procéder à l’arrestation.