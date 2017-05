Vague de vols d’ordinateurs à Windsor

Windsor (RC) – Depuis le début du mois de mars, plusieurs ordinateurs ont été dérobés dans des commerces et places d’affaires situés principalement à Windsor. Parmi les premiers endroits ciblés figure d’ailleurs le journal les Actualités L’Étincelle ainsi que le presbytère Saint-Philippe qui a été vandalisé à deux reprises. Quant à L’Étincelle, un seul appareil a été volé auquel s’ajoute le bris d’une fenêtre.

D’autres vols se sont additionnés jusqu’à maintenant, dont la porte fracassée et la perte d’un ordinateur au nouveau Centre de répit Théo Vallières. Le commerce Info.ca situé sur la rue Principale nord a écopé plus durement avec une introduction par effraction et la disparition de plusieurs ordinateurs.

Le poste Val-Saint-François de la Sûreté du Québec a constaté les vols et jusqu’à maintenant, aucune arrestation n’est liée à cette vague qui, pour l’instant, ne semble pas avoir touché les domiciles et véhicules. Selon certaines informations, les pistes pourraient converger vers un groupe d’individus liés à des receleurs.