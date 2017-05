Incendie d’une maison sur la rue Principale à Richmond

Richmond (RC) – Vingt-cinq pompiers du Service d’incendie de Richmond se sont dirigés mardi soir dernier vers une maison centenaire située au 634 de la rue Principale nord. L’alarme a sonné à 23 h 35 et dès l’arrivée des sapeurs, le feu et la fumée s’activaient dans la portion arrière de la demeure. Une locataire située au deuxième étage a pu compter sur l’agitation de ses chats, ce qui lui a permis de quitter la maison rapidement. Malheureusement, ces deux animaux n’ont pu en faire autant.

Pendant que les pompiers s’affairaient à maîtriser les flammes et la fumée, la Croix-Rouge est intervenue afin de relocaliser la dame et lui procurer vêtements et nourritures. Quant à l’origine du sinistre, un problème d’électricité est à prévoir. « Nous avions affaire à des matériaux très secs qui brûlaient rapidement et c’était aussi important de sécuriser les autres maisons. À partir de 4 h du matin, nous étions certains que l’incendie était terminé », rapporte le préventionniste et directeur adjoint, Steve Saint-Laurent.

Bien qu’il semble que la maison ne soit pas répertoriée parmi celles retenues pour la protection et la valorisation du patrimoine, elle aurait été construite en 1868. Selon certaines indications, la maison était celle la famille Dupuis qui a demeuré durant plusieurs années pour ensuite s’établir dans l’État du New Hampshire. Cette famille conservait cependant son pied à terre à Richmond.