Le feu dévaste le centre-ville de Richmond

Voir la galerie de photos

Windsor (RC) – C’est vers 7 h du matin qu’un feu a débuté dans le centre ville de Richmond. Il s’agit du Riverain, un édifice de trois étages situé à proximité de la Place René-Thibault et de la Quincaillerie Richmond. L’endroit qui abrite des chambres et pensions laissait déjà entrevoir une épaisse fumée et des flammes lors de l’arrivée des pompiers de Richmond.

Les résidents ont été évacués tandis que trois véhicules de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor se dirigeaient vers le sinistre, dont le camion à échelle qui est le seul véhicule du genre à être disponible sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François.

Des membres de la Croix-Rouge et autres bénévoles sont prêts à soutenir les résidents. Une pelle hydraulique était également sur place vers la fin de l’avant-midi pour maîtriser le brasier afin de sécuriser les bâtiments.